GVO-kontaminiertes ukrainisches Saatgut in Ungarn beschlagnahmt

Dank wiederholter Kontrollen und strenger Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit haben Beamte des Nationalen Amtes für die Sicherheit der Lebensmittelkette (Nébih) im Januar fast 40 Tonnen GVO-verunreinigtes Maissaatgut aus der Ukraine beschlagnahmt, so der Landwirtschaftsminister am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

István Nagy erklärte auf Facebook, dass die Regierung weiterhin die Lebensmittelsicherheit Ungarns und die Interessen der ungarischen Landwirte schützen werde. Das Ziel bleibe es, sicherzustellen, dass die Ungarn nur qualitativ hochwertige und sichere Lebensmittel erhalten. Aus diesem Grund werde Nébih weiterhin regelmäßige Kontrollen durchführen, sagte er. Nach der Entdeckung der fast 40 Tonnen GVO-kontaminierten Saatguts leitete Nébih ein Verfahren gegen den Händler ein und veranlasste die Vernichtung der Bestände, sagte er. „Wir halten entschlossen an der Position fest, dass für aus Drittländern importierte landwirtschaftliche Erzeugnisse dieselben Vorschriften gelten wie für in der Europäischen Union produzierte“, fügte der Minister hinzu. Ungarn werde ein nationales Einfuhrverbot für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine aufrechterhalten, solange keine internationale Lösung mit gleicher Wirkung gefunden werde, sagte Nagy. Das Verbot gilt nicht für Saatgut und Transitlieferungen, aber die Behörden werden die Sendungen an der Grenze versiegeln und ihre Durchfuhr durch das Land verfolgen, fügte er hinzu.