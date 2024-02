Beginn der Busó-Feierlichkeiten zum Ende des Winters in Mohács

Am Donnerstag beginnt in der südungarischen Stadt Mohács der Busó-Maskenkarneval, der zum UNESCO-Kulturerbe gehört – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei dem Fest, das in diesem Jahr vom 8. bis 13. Februar stattfindet, wird eine Rekordzahl von 2.500 maskierten Teilnehmern mit traditionellen Holzmasken und Schafspelzkostümen durch die Stadt ziehen, teilten die Organisatoren mit. Auf dem Programm stehen ein Jubiläumstreffen von Dudelsackspielern, eine Busó-Hochzeit, ein Volkssängerwettbewerb, Volkstanzvorführungen und ein Workshop zur Herstellung von Busó-Masken. Die Spektakel enden mit der Verbrennung des Wintersargs am Faschingsdienstag auf dem Hauptplatz der Stadt.

Der Busó-Umzug ist ein Volksbrauch der lokalen kroatischen Minderheit. Die Veranstaltung erinnert an eine Legende der Volksgruppe, der zufolge ihre Vorfahren, die auf der Insel Mohács auf der gegenüberliegenden Seite der Donau Zuflucht vor den türkischen Besatzern suchten, den Fluss nachts in Booten überquerten, verkleidet mit schaurigen Masken, und die abergläubischen Soldaten des Feindes zu einer panischen Flucht zwangen. In einer älteren, weniger populären Geschichte verscheuchen die Busós nicht die Türken, sondern den Winter selbst.

Die Busó-Prozession wurde 2009 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen und als „allgemeines Wahrzeichen der Stadt und als Erinnerung an die großen Ereignisse ihrer Geschichte“ beschrieben.

In diesem Jahr werden an den sechs Tagen 110.000 Zuschauer erwartet, davon 40.000 bis 45.000 am Samstag und Sonntag, so die Organisatoren.