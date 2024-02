UN muss Mittel zur Terrorismusbekämpfung aufstocken

Die Vereinten Nationen müssen ihre Mittel für die Terrorismusbekämpfung vervielfachen, sagte der Außenminister in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien, die UNO habe die Terrorismusbekämpfung lange Zeit wie ein „Stiefkind“ behandelt. „Die Rolle, die sie erfüllen konnte, hing von den freiwilligen Spenden der Mitgliedsstaaten ab“, fügte er hinzu. „Seit Jahren kämpfen wir dafür, dass sich diese Situation ändert“, und die Finanzierung der Terrorismusbekämpfung ist nun Teil des zentralen Haushalts der UNO, sagte er. Die Bemühungen der UN zur Terrorismusbekämpfung werden derzeit von zwei Standorten aus gesteuert: New York und Budapest, da die zweitgrößte Einheit des UN-Büros für Terrorismusbekämpfung in Budapest arbeitet, sagte er. „Ungarn spielt daher eine wichtige Rolle bei den weltweiten Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung“, fügte er hinzu. Neben der Friedenssicherung müsse die Terrorismusbekämpfung zu den wichtigsten Aufgaben der UNO gehören, da die Welt „mit der größten Terrorbedrohung aller Zeiten“ konfrontiert sei, sagte er. Der Terrorismus sei in Afrika, im Nahen Osten, in Südostasien und sogar in Europa infolge der Entwicklung von Parallelgesellschaften, die aus den Migrationswellen nach Westeuropa hervorgegangen seien, bereits auf einem sehr hohen Niveau, fügte er hinzu.