Für die Landesverteidigung notwendige Ressourcen gesichert

Die für die Verteidigung des Landes notwendigen Ressourcen sind gesichert, sagte Verteidigungsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky am Samstag in einem Facebook-Post – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Haushaltsgesetz 2024, das am Freitag von den Gesetzgebern verabschiedet wurde, sieht 1.823 Milliarden Forint (4,7 Mrd. EUR) für die Verteidigung, die Verteidigungsindustrie und die Innovation im Verteidigungsbereich vor, so Szalay-Bobrovniczky. Diese Mittelzuweisung für den Verteidigungsbereich, die 2 % des BIP entspricht und mit der ungarischen NATO-Zusage übereinstimmt, sei ein Grund zum Stolz auf den bevorstehenden NATO-Gipfel, fügte er hinzu. Da der Krieg in der Ukraine in seinen 500. Tag geht, ist eine militärische Lösung nicht in Sicht, sagte der Verteidigungsminister. Die europäischen und NATO-Großmächte seien davon überzeugt, dass der Konflikt durch eine Fortsetzung und Eskalation des Krieges gelöst werden könne, aber Ungarn teile diese Ansicht nicht. „Ungarn hat sich von Anfang an auf die Seite des Friedens gestellt. Wir wollen einen Waffenstillstand und sofortige Friedensgespräche“, sagte er.