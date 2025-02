Ungarn begrüßt die Stimme der USA beim Treffen der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe

Ungarns Verteidigungsminister begrüßte in einem Facebook-Post „die Stimme der Vereinigten Staaten“ beim Treffen der Verteidigungskontaktgruppe der Ukraine am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir sind uns einig, dass das Blutvergießen so schnell wie möglich beendet werden muss und dass der Krieg beendet werden muss, anstatt weitere Schritte zu unternehmen, die zu einer Eskalation führen“, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky aus Brüssel und fügte hinzu, dass Ungarn einen NATO-Beitritt der Ukraine derzeit nicht für realistisch halte. „Es ist an der Zeit, dass wir über den wirklichen Weg zum Frieden sprechen“, so der Minister. Szalay-Bobrovniczky sagte, Ungarn werde bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister am Donnerstag weiterhin auf eine solche Richtung drängen.