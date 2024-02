Der Schulrucksack für die weiterführende Schule: so wählen Sie und Ihr Kind richtig aus

Eltern wissen es nur zu gut. Spätestens wenn Kinder in die weiterführende Schule übergehen, haben die Schulranzen der ersten paar Jahre ausgedient. Die Jungs möchten keine Dinos mehr mit sich herumschleppen und die Mädchen haben die rosanen Muster satt. Mancher Schulranzen ist zwar noch in gutem Schuss, womöglich aber gar nicht groß genug für die Ansprüche der weiterführenden Schule, denn die Schüler tragen mittlerweile nicht mehr nur Hefte und Stifte, sondern auch schwere Bücher mit sich.

Damit alles passt und der Ranzen dem Schüler gefällt, haben Firmen wie Satch es sich zur Aufgabe gemacht, ansprechende, ergonomische und nachhaltige Schulrucksäcke zu entwickeln.

Stauraum für alle Eventualitäten

Bereits in der fünften Klasse summieren sich die Sachbücher auf. Ist der Schulranzen zu klein, wird gestopft und gequetscht. Die Banane zermatscht am Boden des Rucksacks, Hefte zerknittern und das Kind verliert schnell die Nerven. Für einen reibungslosen Schulalltag braucht es also viel mehr Stauraum als noch zu Beginn der Schullaufbahn. Ähnlich wie bei einem Trekkingrucksack sollte der Rucksack ergonomisch konzipiert sein und verschiedene individuell anpassbare Ordnungsfunktionen vorweisen. Das erleichtert nicht nur das Verstauen, sondern auch das Auspacken am Ende des Tages. Das Kind kann mit einfacher Routine darauf achten, dass alles ordentlich ist und immer nur das mit sich tragen, was es braucht. Um am Ende des Tages ohne Rückenschmerzen nach Hause zu kommen, sollten die Schüler die Rückenlänge auf ihren eigenen Körper anpassen. Ist der Rucksack richtig eingestellt, verteilt sich die Last auf beide Schultern gleichmäßig und sitzt schön nah am Körper an. Denken Sie daran, die Rückenlänge neu anzupassen, falls sich Ihr Schützling plötzlich in einem Wachstumsschub befindet.

Cooles Design

Mit zunehmendem Alter sehnen sich Kinder nach mehr Entscheidungsspielraum. Als Fünftklässler sind sie schon lange keine kleinen Kinder mehr und es wird ihnen viel mehr Verantwortung abverlangt als noch in der Grundschule. Natürlich sind sie weiterhin Kinder, doch es kann ihnen wirklich etwas bedeuten, wenn die Eltern ihnen gerade bei Fragen des Stils etwas Spielraum lassen. Prüfen Sie den Hersteller auf Ergonomie und Stauraum, lassen Sie aber Ihr Kind das Design auswählen. Schließlich sind nicht Sie diejenigen, die täglich mit dem Schulrucksack durch das Leben gehen, sondern Ihr Kind. Dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht nur Erwachsenen viel bedeuten, sondern besonders bei Kindern ausschlaggebenden Einfluss auf das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein haben, ist klar. Lernen Sie, welche Farben und Stile Ihrem Kind gefallen, indem Sie es frei auswählen lassen und erleben Sie, wie Ihr Kind voller Stolz mit dem neuen Rucksack die Schule besucht. So gewinnen Sie auch das Vertrauen Ihres Schützlings und investieren in Ihre gemeinsame Beziehung.

Robust, anpassbar und nachhaltig

Die Qualität muss stimmen, wenn der Rucksack ein paar Jahre überstehen und den täglichen Herausforderungen standhalten soll. Wählen Sie also einen robusten Schulrucksack aus, der im besten Fall sogar nachhaltig angefertigt wurde. Geben Sie so alten Plastikflaschen oder wiederverwerteten Rucksäcken ein neues Leben und tragen Sie zum Klimaschutz bei. Damit Sie nicht schon ein Schuljahr später nach einem neuen Rucksack suchen müssen, muss aber nicht nur die Qualität stimmen, sondern auch die Flexibilität. Schließlich wachsen Kinder schneller, als wir uns das manchmal vorstellen können. Mit Optionen für besonders zierliche Schüler und die, die schon innerhalb der Schulzeit zu großen Größen heranwachsen, ist für jedes Kind etwas dabei. So sind alle glücklich, sowohl die Schüler als auch die Eltern.