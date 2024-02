Februar fast April

Der Februar glich bisher einem kühleren April mit einer Durchschnittstemperatur von 8,1 Grad Celsius in Ungarn, teilte HungaroMet auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dieser Wert lag 7,6 Grad Celsius über dem entsprechenden Durchschnitt für den Zeitraum 1991-2020 und fast 3 Grad Celsius milder als der bisherige Rekord von 2016. Auch in den ersten beiden Februarwochen lagen die Temperaturen 2,3 °C über dem März-Durchschnitt des Zeitraums 1991-2020. Die Temperaturen zwischen dem 9. und 11. Februar übertrafen den Rekord für diesen Zeitraum in den letzten 124 Jahren. Am 10. Februar lag der nationale Tagesdurchschnitt bei 12,7 °C und war damit der zweitmildeste Tag an diesem Datum seit Beginn des 20. Jahrhunderts.