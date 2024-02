Dömötör: Russisch-ukrainischer Krieg hat nur menschliches Leid gebracht

Der seit zwei Jahren andauernde Krieg zwischen Russland und der Ukraine habe nur menschliches Leid gebracht, sagte Csaba Dömötör, Staatssekretär des Kabinettsbüros des Ministerpräsidenten, am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anlässlich des zweiten Jahrestages des Kriegsausbruchs sagte Dömötör, das Ende des Konflikts sei noch nicht in Sicht. „Aber was wir sehen können, ist, dass die Folgen dramatisch sind“, sagte er in einem Video auf Facebook. Er wies darauf hin, dass Hunderttausende gestorben sind, Millionen aus ihren Häusern geflohen sind und „der Krieg nur menschliches Leid gebracht hat“. Er fügte hinzu, dass auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges schwerwiegend seien, und zwar nicht nur für die Kriegsparteien. Dömötör sagte, Europa sei „in eine falsch kalkulierte Sanktionspolitik hineingezogen“ worden, die nur zu mehr Not geführt habe, anstatt den Krieg zu beenden. Die Sanktionen hätten zu höheren Energiepreisen und einer steigenden Inflation in Europa geführt, „während Russland nicht in die Knie gezwungen wurde“. Auch Ungarn spüre die wachsende wirtschaftliche Belastung, „da das Land unter ständigem Druck steht, weitere Milliarden an finanzieller Unterstützung für den Krieg zu leisten“. Dömötör sagte, die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, dass der Konflikt nicht auf dem Schlachtfeld beigelegt werden könne, und unterstrich den wiederholten Aufruf der Regierung zum Frieden.

Tamás Menczer, Staatssekretär für bilaterale Beziehungen im Außenministerium, sagte anlässlich des Jahrestages, die Entscheidung zwischen Krieg und Frieden sei „eine sehr schwere Entscheidung“, aber die ungarische Regierung habe sich für den Frieden entschieden, während die Linke den Krieg gewählt habe. Menczer sagte in einem Video auf Facebook, dass die ungarische Linke Waffen in den Krieg schicken würde, „und diejenigen, die Waffen schicken, stehen bereits mit einem Fuß im Konflikt“. Er forderte einen sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand und Friedensgespräche.