BYD-Werk hilft Ungarn, das Tempo einer globalen technologischen Revolution vorzugeben

Das chinesische Unternehmen BYD, der weltgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen, der ein Werk in Ungarn fertigstellt, hat dem Land zu einer Position verholfen, in der es „das Tempo für eine globale technologische Revolution vorgeben wird, anstatt hinter anderen zurückzubleiben“, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag bei einer BYD-Zeremonie in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Herstellung von Elektroautos wird ein sehr entscheidender Faktor für die europäische Wirtschaft sein, und das BYD-Projekt wird „eine langfristige Garantie dafür sein, dass Ungarns Wirtschaft auf dem Wachstumspfad bleibt“, sagte der Minister. Das Projekt zeige auch den Erfolg der Ostöffnungsstrategie der Regierung: „Wir haben rechtzeitig erkannt, dass die östlichen Volkswirtschaften den Rückstand zum Westen nicht nur sehr bald aufholen, sondern die westlichen in einigen Bereichen überholen werden“, fügte er hinzu. „In Europa gibt es einen enormen Wettbewerb um chinesische Projekte, die Spitzentechnologien nutzen und Tausende von Arbeitsplätzen bieten“, sagte Szijjártó. „Wir haben uns rechtzeitig auf den Wettbewerb eingelassen … und Ungarn ist jetzt das Ziel Nummer eins für chinesische Investitionen in Mitteleuropa geworden“, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn nach 2020 im Jahr 2023 wieder die höchsten ausländischen Direktinvestitionen aus China in der Region erhalten werde.