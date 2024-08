Ungarn: Hitzerekorde in der Morgendämmerung am Donnerstag gebrochen

Nach Angaben des Wetterdienstes HungaroMet haben die Thermometer am Donnerstag in der Morgendämmerung sowohl in der Hauptstadt als auch landesweit Hitzerekorde gemessen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

An der Budapester Wetterstation Lágymányos fiel das Quecksilber in der Morgendämmerung auf 23,9 Grad Celsius und brach damit den Hitzerekord von 23,4 Grad Celsius aus dem Jahr 1992 auf dem Széchenyi-Berg. Der Budapester Wert übertraf auch den nationalen Rekord, denn die bisherige Höchsttemperatur in der Morgendämmerung wurde an der meteorologischen Station Árpádtető in Pécs in Südungarn gemessen, wo 2003 23,8 °C gemessen wurden.