Orbán: Scheinbar kein Ausweg aus dem Ukraine-Krieg

Es scheint keine Lösung für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu geben und das lässt die europäische Politik „gelähmt“ zurück, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag auf dem Antalya Diplomacy Forum – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wenn man glaubt, dass die Zeit auf ukrainischer und westlicher Seite steht und die Fortsetzung des Krieges den Ukrainern einen militärischen Erfolg bringen kann, ist es vernünftig, weiterzumachen. Wenn man der Meinung ist, dass die Zeit eher auf der russischen Seite steht und eine Fortsetzung des Krieges den Russen mehr Erfolg bringen würde, ist es für die Ukrainer besser, jetzt aufzuhören. Ich gehöre zum zweiten Lager“, sagte Orbán. Er sagte, „wir sind in Schwierigkeiten“, weil viele Länder den Konflikt als „unseren Krieg“ betrachten und „wenn sich der Feind als stärker erweist … gehört man zu den Verlierern … und es ist sehr schwierig zu erklären, wie man sich verhalten und wie man aus einer Situation herauskommen soll, wenn man einen Krieg verliert“.

Ungarn betrachte den Krieg nicht „durch die Brille der Ukraine oder Putins“, sondern aus ungarischer Sicht, so Orbán. Orbán verwies auf die ethnische ungarische Gemeinschaft in den Unterkarpaten, die dort seit tausend Jahren lebt und nun zur ukrainischen Armee eingezogen wird. Der Frieden in der Ukraine würde das Leben der Ungarn in Sicherheit bringen, fügte er hinzu. „Das ist unter anderem ein Grund, warum wir Ungarn uns so sehr für den Frieden einsetzen“, sagte Orbán.