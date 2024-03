Szijjártó ruft dazu auf, alles zu tun, um einen Konflikt zwischen der NATO und Russland zu vermeiden

„Es muss alles getan werden, um einen Konflikt zwischen der NATO und Russland zu vermeiden“, sagte der Außenminister am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit Blick auf die jüngste Bemerkung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass „nichts ausgeschlossen werden könne“, als er nach der Möglichkeit der Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine gefragt wurde, sagte Péter Szijjártó gegenüber Kossuth Rádió, dass Europa an einer „Kriegspsychose“ leide. Er begrüßte die Antworten der Mehrheit der europäischen Politiker, die erklärten, sie wollten keine Truppen in die Ukraine schicken. Nachdem die Lieferungen Westeuropas an die Ukraine von Helmen über Munition bis hin zu gepanzerten Fahrzeugen und Raketen fortgeschritten seien, sei es keine Überraschung, dass einige westliche Politiker über die Entsendung von Bodentruppen sprächen. „Das steht in diametralem Gegensatz zu den bisher gemeinsam getroffenen Entscheidungen“, fügte er hinzu.

Er wies darauf hin, dass die NATO-Mitglieder vor zwei Jahren eine Erklärung abgegeben hätten, in der es hieß, dass die NATO kein Kriegsteilnehmer sei und dass alle Anstrengungen unternommen werden sollten, um einen Konflikt zwischen der NATO und Russland zu vermeiden. Die Äußerungen westlicher Politiker über die Entsendung von Truppen in die Ukraine verstießen gegen diese Erklärung. Er fügte hinzu, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis sei und es nicht ihre Aufgabe sei, jemanden anzugreifen. Ungarns Vorhersage zu Beginn des Krieges, dass die Sanktionen gegen Russland nicht greifen würden und dass es keine Lösung auf dem Schlachtfeld geben würde, habe sich als richtig erwiesen. Er warnte, je länger der Krieg dauere, desto mehr drohe die „schreckliche Gefahr eines dritten Weltkriegs“.

Szijjártó sagte, das Szenario, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld Fortschritte mache, die das Land in eine vorteilhafte Position für die Aufnahme von Verhandlungen bringen würden, sei gescheitert. „Die Zeit ist auf der Seite Russlands“, fügte er hinzu. Er bekräftigte Ungarns Position, keine Waffen oder Truppen in die Ukraine zu schicken und auf einen Waffenstillstand und Friedensgespräche zu drängen.

In Bezug auf das jüngste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Visegrad-Gruppe räumte er ein, dass es unterschiedliche Standpunkte zur Friedensfrage gebe, doch sei die Zusammenarbeit von Vorteil, wenn es darum gehe, konvergierende Interessen zu vertreten, wie z. B. die illegale Migration, die Beibehaltung der Energieversorgung als souveräne Angelegenheit und die Entwicklung der Landwirtschaft.