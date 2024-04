Ungarn und die Ukraine vereinbaren die Eröffnung eines neuen Grenzübergangs

Ungarn und die Ukraine haben ein Abkommen über die Eröffnung eines neuen Grenzübergangs zwischen Nagyhódos in Ungarn und Velyka Palad‘ (Nagypalád) in der Ukraine unterzeichnet, teilte der Außenminister am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der neue Grenzübergang werde der sechste zwischen den beiden Ländern sein, erklärte Péter Szijjártó auf Facebook. Der Minister verwies auf seine Telefongespräche mit Andriy Yermak, dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, im vergangenen Monat, die zu der Vereinbarung über den neuen Grenzübergang sowie zu einem Abkommen über die Zulassung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs in Beregsurány führten. Die Vereinbarung über den Grenzübergang Nagyhódos-Velyka Palad‘ wurde diese Woche von Oleksandr Kubrakov, dem ukrainischen Infrastrukturminister, und dem ungarischen Botschafter in Kiew unterzeichnet, so Szijjártó.