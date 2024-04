Péter Magyar: Jeder muss für den Wandel handeln

Alle müssen sich für den Wandel einsetzen, sagte Péter Magyar auf einer Demonstration, zu der er am Samstag in Budapest aufgerufen hatte. „Wir sind die Atombombe, das ungarische Volk“, sagte Magyar und fügte hinzu, dass die Lösung nicht nur von ihm erwartet werden könne – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Es reicht nicht aus, sich im Sessel zurückzulehnen und Kommentare zu posten, heute gehört der Platz hier uns, die Straßen von Pest, wir müssen unsere Dörfer und Städte zurückerobern“, sagte der Anwalt zu den Sympathisanten, die den Kossuth-Platz bei einer Veranstaltung mit dem Titel „Nationaler Marsch und Demonstration für ein neues Ungarn“ füllten. „Wir Ungarn, wir werden uns vereinigen. In der Gemeinschaft ‚Stand Up, Hungarians!‘ spielt es keine Rolle, ob jemand ein konservativer Bürgerdemokrat, ein Nationalliberaler oder ein Sozialdemokrat ist, es spielt keine Rolle, ob er ein Mann oder eine Frau, ein Senior oder ein junger Mensch, alleinstehend oder mit Familie, ein Gläubiger oder ein Atheist ist. Bei uns zählt nur eines: Wenn jemand etwas für eine sichere, lebenswerte Zukunft für sein Land, seine Kinder und Enkelkinder tun will“, sagte Magyar. „Wir werden unser Land Schritt für Schritt, Stein für Stein, zurückerobern und ein neues Land aufbauen, ein souveränes, modernes und europäisches Ungarn“, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er kündigte eine Kandidatur bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni an. Er versprach, die Partei bekannt zu geben, mit deren Hilfe er bei den Wahlen antreten wolle, „wenn die Zeit reif ist“. Er fügte hinzu, er wolle ein Ergebnis erzielen, das „der erste Nagel im Sarg der NER“ sei. Er sagte, dass Bewerbungen für die EP-Liste erwartet würden und dass die Bedingungen ab Montag online verfügbar sein würden. Er sagte, dass der 9. Juni ein entscheidender Tag für die Zukunft sein werde und den Ungarn eine Alternative biete. Er sagte, er werde zwei Monate lang durch das Land reisen. In Bezug auf die Beziehungen Ungarns zur Europäischen Union wies Magyar auf die Bedeutung eines souveränen Ungarns und einer starken Europäischen Union hin, die auf starken Nationalstaaten beruht. Er schlug vor, die Debatten über die Rechtsstaatlichkeit zu beenden und so schnell wie möglich EU-Gelder nach Ungarn zu holen. Er fügte hinzu, dass er den Beitritt des Landes zur Europäischen Staatsanwaltschaft sofort durchsetzen werde und sich um einen konstruktiven, aber kritischen Dialog mit den EU-Institutionen bemühen werde, während er die Idee eines föderalen europäischen Superstaates ablehne und die ungarische Wirtschaft wirklich unterstützen wolle.