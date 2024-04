Hankó: Brüssel greift Souveränität der ungarischen Universitäten an

Die Europäische Union behindere die Entwicklung der ungarischen Universitäten und halte Studenten und Dozenten in einem politischen Spiel gefangen, sagte Balázs Hankó, der Staatssekretär für Hochschulbildung, in einem am Freitag veröffentlichten Interview und erklärte, Ungarn werde „zurückschlagen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem Interview mit „Magyar Nemzet“ sagte der Staatssekretär für Innovation und Hochschulbildung des Ministeriums für Kultur und Innovation, dass die Politik der Regierung, die Arbeitsweise der Universitäten zu ändern, bereits Früchte trage und mehrere Universitäten in verschiedenen internationalen Rankings aufgestiegen seien. Hankó kritisierte einen Bericht der Europäischen Hochschulvereinigung aus dem Jahr 2023, in dem behauptet wurde, die ungarischen Universitäten seien nicht autonom, da sich der Bericht auf die staatlichen Universitäten konzentriere, obwohl die meisten Einrichtungen inzwischen nicht mehr vom Staat betrieben würden. Er beschuldigte den Verband, irreführende Behauptungen aufzustellen und „unsere neue Struktur“ zu verleumden.

Gleichzeitig warf er der EU vor, „völlig unangemessene Forderungen“ zu stellen, indem sie das Programm Erasmus+ blockiere und versuche, ungarische Studierende, Lehrkräfte und Forscher ihrer internationalen Aktivitäten und Kontakte zu berauben. Das mit 10 Milliarden Forint (25,4 Mio. EUR) ausgestattete Pannonia-Programm der Regierung stelle jedoch sicher, dass 8.000 ungarische und ausländische Studenten, die in Ungarn studieren, Erfahrungen im Ausland sammeln können, während das HU-Rizont-Programm ungarischen Forschern helfe, ihre Ziele in einem internationalen Umfeld zu verfolgen, sagte er. Während vor 5 Jahren noch 7 ungarische Universitäten zu den besten 5 % der Weltrangliste gehörten, sind es heute 12 %, sagte er. Auch die Finanzierung der Universitäten sei um das 2,5-fache gestiegen, wobei jeder zweite Forint an die Leistung gekoppelt sei, fügte er hinzu.

In Bezug auf die Berufsbildung sagte Hankó, dass das neue System ab 2020 einen „fantastischen Start“ hingelegt habe und in internationalen Wettbewerben und Rankings anerkannt werde. Er sagte, dass die Verbindungen zwischen der Berufsausbildung und der Hochschulbildung gestärkt würden, wobei die Zahl der Bewerber aus der Berufsausbildung für die Hochschulbildung um 74 % gestiegen sei, während 40 Berufsbildungszentren Partnerschaften mit Universitäten eingegangen seien.