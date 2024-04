Chinesische Investitionen im Wert von 6.000 Milliarden Forint in Ungarn im Gange

Derzeit laufen in Ungarn chinesische Investitionsprojekte im Wert von rund 6.000 Mrd. Forint (15,2 Mrd. EUR), durch die 25.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, zitierte das Außenministerium den Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag in Peking – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Minister führte Gespräche mit Chinas ehemaligem Handelsminister und Leiter des Finanz- und Wirtschaftsausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhong Shan, und berichtete von „guten Nachrichten“, dass Chinas Wirtschaft im vergangenen Jahr um über 5 Prozent gewachsen sei und diese Wachstumsrate auch im ersten Quartal dieses Jahres beibehalten habe. Szijjártó sagte, dies sei „auch eine gute Nachricht für Ungarn“, denn „abgesehen von der deutschen Wirtschaft ist es nun die chinesische, die den größten Einfluss auf die ungarische Wirtschaftsleistung hat … je besser es der chinesischen Wirtschaft geht, desto besser geht es der ungarischen Wirtschaft“, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szijjártó sagte, Ungarn sei nun das wichtigste europäische Ziel für chinesische Unternehmensinvestitionen geworden. „Derzeit werden in Ungarn Fabriken im Wert von 6.000 Milliarden Forint gebaut“, sagte er. „Wenn diese Fabriken erst einmal gebaut sind, werden sie 25.000 Arbeitsplätze schaffen, die ungarischen Familien ein sicheres Auskommen garantieren … und für Spitzentechnologie in Ungarn sorgen“, fügte der Minister hinzu. Szijjártó sagte, diese Projekte konzentrierten sich auf die Automobilindustrie, in der chinesische Unternehmen inzwischen Weltmarktführer seien, daher seien „diese Unternehmen willkommen, ihre Fabriken nach Ungarn zu bringen, das ihr wichtigstes Ziel in Europa ist.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szijjártó bezeichnete es als eine weitere gute Nachricht, dass der jährliche bilaterale Handel im vergangenen Jahr die Marke von 10 Milliarden Dollar überschritten hat, und fügte hinzu, dass sich dies wahrscheinlich auch in diesem Jahr wiederholen werde. Es kämen nicht nur immer mehr große chinesische Unternehmen nach Ungarn, sondern auch ungarische Firmen, machten mehr Geschäfte in China. Als Beispiel nannte er eine MVM-Tochtergesellschaft, die Kühlsysteme für Kraftwerke herstellt, die Aufträge im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar erhalten hat und die Kühlsysteme für mehrere im Bau befindliche Anlagen in China liefert. Szijjártó sagte, er werde sich mit den Leitern mehrerer großer Unternehmen treffen. „Ich hoffe, dass diese Verhandlungen zu weiteren Arbeitsplätzen in Ungarn führen werden“, sagte er. Der Minister sagte, er werde seinen chinesischen Amtskollegen am Mittwoch treffen, „im Hinblick auf die Tatsache, dass die beiden Länder in diesem Jahr den 75. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen feiern“. Die Zusammenarbeit zwischen China und Ungarn hat beiden Ländern in den letzten Jahren viele Vorteile gebracht, und die Möglichkeiten geben Anlass zu großen Hoffnungen für die Zukunft, sagte er.