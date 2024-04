Ungarns Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die ungarische Zentralbank (NBH) senkte den Leitzins auf einer regulären Sitzung um 50 Basispunkte auf 7,75 %. Der Rat beschloss außerdem, den symmetrischen Zinskorridor parallel zu senken, so dass der O/N-Einlagensatz auf 6,75 % und der O/N-Satz für besicherte Kredite auf 8,75 % sank – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der vorangegangenen geldpolitischen Sitzung im März hatte der Rat den Leitzins um 75 Basispunkte auf 8,25 % gesenkt. „Die Inflationsaussichten rechtfertigen eine weitere Senkung des Leitzinses in einem langsameren Tempo als bisher“, so der Rat in einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung. „Das unbeständige Risikoumfeld rechtfertigt weiterhin einen vorsichtigen und geduldigen Ansatz in der Geldpolitik“, fügten die Entscheidungsträger hinzu. Der Rat wies darauf hin, dass das langsamere Tempo dem Beginn einer „neuen Phase“ im April entspreche, und erklärte, dass jede weitere Senkung des Leitzinses „datengesteuert“ erfolgen werde.

Auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung erklärte der stellvertretende Präsident der Nationalbank, Barnabás Virág, dass das langsamere Tempo der Lockerung durch die Inflationsaussichten und die zunehmende Risikoaversion gerechtfertigt sei. Das unbeständige Risikoumfeld erfordere einen „vorsichtigen und geduldigen“ Ansatz in der Geldpolitik, fügte er hinzu. Virág wies auf eine „starke und breit angelegte“ Disinflation hin, sagte jedoch, dass die Marktleistungen von einem hohen Niveau aus „langsam zurückgehen“, eine Entwicklung, die der Rat mit „besonderer Aufmerksamkeit“ verfolge. Die Wahrung der Finanzmarktstabilität bleibe „eine Priorität“. Virág wies darauf hin, dass der langsame Rückgang der Dienstleistungspreisinflation ein allgemeiner Trend in der Weltwirtschaft sei. Er räumte ein, dass sich die historisch hohen internationalen Reserven und die sich verbessernde Leistungsbilanz positiv auf die Risikobewertung Ungarns auswirkten, sagte jedoch, dass die sich verschlechternde internationale Stimmung die Risikoprämien für ungarische Vermögenswerte in letzter Zeit in die Höhe getrieben habe.

Auf die Frage nach dem Leitzins-Horizont sagte Virág, es gebe „keinen Grund zur Eile“, und fügte hinzu, die politischen Entscheidungsträger würden „von Monat zu Monat“ Entscheidungen treffen, die auf der Grundlage der neuesten Makrodaten und der Einschätzungen der globalen Finanzmärkte angemessen seien. Er sagte, dass die Inflation ab Mitte des Jahres vorübergehend ansteigen könnte und dass die politischen Entscheidungsträger in der zweiten Jahreshälfte, wenn der Spielraum für weitere Zinssenkungen „auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen sehr begrenzt“ sein könnte, „sehr vorsichtig“ abwägen müssten. Er sagte, die Senkung um 50 Basispunkte sei die einzige Option gewesen, die auf der Sitzung diskutiert wurde, und die Entscheidung über die Senkung sei einstimmig gefallen.