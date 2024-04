Budapest erhält direkte Flugverbindung mit Shenzhen

Ab Juni wird es eine Direktverbindung zwischen Budapest und Shenzhen geben. Damit steigt die Zahl der chinesischen Großstädte, die von Budapest aus direkt angeflogen werden können, auf sieben, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Peking – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der neue Flug werde zweimal wöchentlich verkehren, sagte Szijjártó nach Gesprächen mit Chinas Handelsminister Wang Wentao, wie das Außenministerium mitteilte. „Das bedeutet, dass Reisende ab Juni sieben chinesische Städte von Budapest aus direkt erreichen können, wobei die Zahl der wöchentlichen Flüge auf 19 steigt, das sind anderthalb Mal so viele wie vor der Pandemie und viel mehr als zwischen jedem anderen mitteleuropäischen Flughafen oder jeder anderen Stadt und China“, betonte er. „Die Verbindungen zwischen den beiden Ländern werden weiter ausgebaut und garantieren noch günstigere Bedingungen für die Entwicklung des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit“, sagte Szijjártó.

Er verwies auf die am Dienstag angekündigte neue Direktverbindung zwischen Budapest und Xian, die im Sommer aufgenommen werden soll, sowie auf die jüngste Ankündigung einer Flugverbindung zwischen Budapest und Guangzhou. Szijjártó, der auch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zusammentreffen wird, sagte nach einer Sitzung der ungarisch-chinesischen Gemischten Wirtschaftskommission, dass beide Länder sehr von der Zusammenarbeit profitiert hätten, die sie in den letzten anderthalb Jahrzehnten aufgebaut hätten. „Diese für beide Seiten vorteilhafte chinesisch-ungarische Zusammenarbeit beweist eindeutig, dass die Europäische Union einen großen Fehler begeht, wenn sie China und die Zusammenarbeit mit China als eine Art Bedrohung darstellt“, so der Minister. „Wir sehen die Zusammenarbeit mit China nicht als eine Gefahr oder ein Risiko, sondern als eine große Chance“, sagte Szijjártó.