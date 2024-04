Flug Budapest-Xian ab Sommer

Eine Direktverbindung zwischen Budapest und Xian, der Hauptstadt der Provinz Shaanxi, wird im Sommer in Betrieb genommen. Damit steigt die Zahl der großen chinesischen Städte, die Reisende mit Direktflügen von Budapest aus erreichen können, auf sechs, kündigte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag bei einem Besuch in Peking an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Xian, eine Binnenprovinz im Nordwesten Chinas, hat eine Bevölkerung von rund 13 Millionen Menschen, so der Minister. Es gibt bereits Direktflüge von Budapest nach Peking, Shanghai, Chongqing und Ningbo, und im Juni wird eine weitere Verbindung zwischen der Hauptstadt und Guangzhou eingerichtet.