Orbán: Souveräne Weltordnung soll progressiv-liberale ersetzen

Eine unrühmliche Periode der westlichen Zivilisation könnte in diesem Jahr zu Ende gehen, indem die auf progressiv-liberaler Hegemonie aufgebaute Welt durch eine souveräne ersetzt wird, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán auf der CPAC Hungary-Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, die fortschrittlich-liberale Weltordnung sei gescheitert, da sie nur zu Kriegen und Zwietracht, wirtschaftlichem Zusammenbruch und Chaos geführt habe. Ihre Anhänger wollten ihre eigenen Ideale verwirklichen, anstatt die Menschen zu vertreten, sagte er und fügte hinzu, dass sie die Welt in Demokratien und Autokratien unterteilten und ihre Aufgabe darin bestünden, einen Kreuzzug gegen die Autokratien zu führen.

Die Führer, die aus dieser Weltordnung hervorgingen, seien „ungeeignet für die Aufgabe, häufen Fehler auf Fehler und laufen in ihr Verderben“, sagte er. Die liberalen Führer glaubten, dass „jeder, der sich einer hegemonialen ideologischen Kontrolle anschließt“, für den Frieden notwendig sei. In diesem Jahr gebe es eine „einmalige Chance“, diesen rückläufigen progressiven liberalen Zeitgeist zu ersetzen, sagte er. In der souveränen Weltordnung gebe es keine globale Ideologie, da das Handeln der Staaten von nationalen Interessen bestimmt werde, sagte er. In einer souveränen Weltordnung seien „die Menschen diejenigen, die wirklich souverän sind“, und gewählte Vertreter und Politiker würden den richtigen Kurs bestimmen „und nicht verdächtige Experten“, sagte Orbán.