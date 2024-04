Trump: Ungarn kämpfen für die Rettung des Westens

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump lobte in einer Videobotschaft für die Conservative Political Action Conference Hungary (CPAC Hungary) in Budapest die Bemühungen der Ungarn um den Schutz der westlichen Zivilisation, der Freiheit, der Familien und der jüdisch-christlichen Kultur – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ich fühle mich geehrt, zu so vielen Patrioten in Ungarn zu sprechen, die stolz an der Front der Schlacht zur Rettung der westlichen Zivilisation kämpfen. Gemeinsam führen wir einen epischen Kampf, um unsere Nationen von all den finsteren Kräften zu befreien, die sie zerstören wollen“, sagte Trump in dem Video, das am Freitag auf der CPAC wiedergegeben wurde. Er sei „stolz“ gewesen, als Präsident mit Ministerpräsident Viktor Orbán zusammenzuarbeiten, um die Werte und Interessen der Ungarn und Amerikaner zu schützen. „Wir sind gegen die illegale Einwanderung vorgegangen, haben unsere Grenzen geschützt, Arbeitsplätze geschaffen und unsere Traditionen und jüdisch-christlichen Werte verteidigt“, sagte er. Trump äußerte die Hoffnung, dass er als nächster US-Präsident die Zusammenarbeit mit dem ungarischen Ministerpräsidenten fortsetzen könne. „Solange wir in unserer Vision geeint bleiben, unseren Prinzipien treu bleiben und unsere Werte furchtlos verteidigen, werden die Konservativen den Kampf gewinnen, um unsere Zivilisation vor den Kommunisten, Marxisten und Faschisten zu retten und die Herrschaft des Konservatismus und des gesunden Menschenverstands in der Welt wiederherzustellen“, sagte Trump.