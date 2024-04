Die ungarische Regierung ist weiterhin für den Frieden, auch wenn die Mehrheit der NATO-Verbündeten dies nicht tut, sagte der Leiter des Ministerpräsidentenbüros bei einer regelmäßigen Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás sagte, dass bisher nur einige EU-Mitgliedsstaaten sich für den Krieg ausgesprochen hätten, nun aber auch die NATO sich darauf vorbereite, eine aktive Rolle in dem Krieg zu spielen. Die ungarische Regierung ist besorgt über diesen Ansatz, nachdem sie die Folgen für die Mitgliedstaaten gesehen hat: Sie begann mit der Entsendung von Helmen in die Ukraine und fuhr mit der Lieferung der stärksten tödlichen Waffen fort, sagte er. Dies habe nicht zu einem Sieg geführt, sondern den Krieg nur verlängert, fügte er hinzu. Gulyás sagte, die NATO bereite sich darauf vor, ein aktiver Akteur in dem Krieg zu werden: „Sie will finanzielle Hilfe leisten, und es gibt Gespräche über Waffenlieferungen und die Ausbildung von Truppen. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten sprechen jetzt offen über die Notwendigkeit, Truppen in die Ukraine zu entsenden“, sagte er. Gulyás sagte, dies sei das schlimmste Szenario, weil es zu einem Weltkrieg führen könnte. Die Kriegsparteien seien Atommächte, daher sollte die NATO einen direkten Konflikt mit Russland unbedingt vermeiden. Der Militäreinsatz der NATO in der Ukraine stelle jedoch eine grundlegende Veränderung dar.

Ungarn stehe in ständiger Zusammenarbeit mit dem NATO-Hauptquartier in Brüssel, aber die Regierung wolle sich vorrangig aus dem Krieg heraushalten. Wenn das Land seine NATO-Verbündeten nicht davon überzeugen könne, dasselbe zu tun, werde sich Ungarn nicht an der NATO-Mission in der Ukraine beteiligen, fügte er hinzu. „Wir werden weiterhin keine Waffen liefern und keine Soldaten entsenden, und wir werden keine Waffenlieferungen über die ungarisch-ukrainische Grenze zulassen“, sagte er. In Bezug auf die jüngste Entscheidung des US-Kongresses sagte er, dass sich die Außenpolitik der USA bis zu den Präsidentschaftswahlen im Herbst nicht ändern werde, was auch einen großen Einfluss auf die NATO haben werde. Ungarn will Frieden und hofft, dass die Präsidentschaftswahlen am 5. November Ergebnisse bringen, die dem Frieden förderlich sind, fügte er hinzu.