Arbeitslosenquote in Ungarn lag im März bei 4,4 Prozent

Die ungarische Arbeitslosenquote lag im März bei 4,4 %, gegenüber 4,6 % im Februar, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit von Personen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren. In absoluten Zahlen waren im März 217.200 Menschen arbeitslos, 9.700 weniger als im Februar und 22.200 mehr als zwölf Monate zuvor. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote lag im März bei 4,6 %, gegenüber 4,7 % im Februar. Die Erwerbstätigenquote für die Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen lag im März bei 65,1 %, gegenüber 64,7 % im Februar. In absoluten Zahlen waren im März 4.745.800 Personen erwerbstätig, 22.700 mehr als im Februar und 38.300 mehr als zwölf Monate zuvor. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Altersgruppe lag bei 4.962.900, was einer Erwerbsquote von 68 % entspricht, gegenüber 67 % zwölf Monate zuvor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik kommentierte die Daten mit den Worten, die ungarische Arbeitsgesellschaft habe sich „gefestigt“, und die Regierung habe erfolgreich Familien und Arbeitsplätze geschützt. Eine Million mehr Menschen seien heute erwerbstätig als vor 2010, sagte Sándor Czomba. Den Daten vom März zufolge ist sowohl die Zahl der Erwerbstätigen als auch die der Arbeitssuchenden gestiegen, was bedeutet, dass immer mehr Nichterwerbstätige auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen dürfte jedoch nur vorübergehend sein. Die Mobilisierung von Arbeitskräften entspricht den Zielen der Regierung, da sie dazu beiträgt, die Nachfrage nach Arbeitskräften zu befriedigen, sagte er.