Nachgedacht: In Kürze geht sie los …

… die UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024. Vom 14. Juni bis 14. Juli rollt der Ball und dieses Mal in Deutschland. 24 Mannschaften treten in sechs Gruppen á vier Mannschaften an, um den amtierenden Europameister Italien vom Thron zu stoßen. Nach den Vorrundenspielen gilt das KO-System bis einschließlich dem Finale. Die Austragungsorte sind München, Hamburg, Stuttgart, Gelsenkirchen, Dortmund, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig und Berlin, wo schließlich das Finale gespielt wird. Beginn ist in München mit der Begegnung Deutschland gegen Schottland (Gruppe A).

Die sechs Gruppen sind folgendermaßen aufgelistet: Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz; Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien; Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England; Gruppe D: Niederlande, Frankreich, Polen, Österreich; Gruppe E: Ukraine, Slowakei, Belgien, Rumänien; Gruppe F: Portugal, Tschechien, Georgien, Türkei.

Die Europa-Meisterschaft im Fußball wurde im Jahr 1960 ins Leben gerufen. Mit dabei waren nur vier Teams und zwar Frankreich, Russland, Jugoslawien und Tschechoslowakei. Deutschland ist seit 1972 (damals Sieger im Spiel gegen Belgien) ununterbrochen vertreten und seitdem in allen Titelkämpfen präsent. Durch die sehr guten Ergebnisse (27 Siege, 13 Remis und 13 Niederlagen) steht der diesjährige Gastgeber auf Platz eins der ewigen Endrunden-Tabelle. Verewigt hat sich hier auch der Portugiese Cristiano Ronaldo mit 14 Toren und als Rekordspieler (2004, 2008, 2012, 2016, 2021). Auch ab Juni wird er mit Sicherheit auf dem Rasen stehen.

Ungarn, der Gegner der Deutschen in der Gruppe A, kann bisher vier EM-Teilnahmen verbuchen und zwar 1964, 1972, 2016 und eben 2024. Die ungarischen Teams absolvierten bisher elf Spiele und holten einmal den dritten Platz. Bester Spieler war Adam Szalai mit zwei Toren in sieben Begegnungen.

Deutschland stellt einen Kader von 26 Spielern. Als Chef auf dem Platz wird gewiss als National-Rückkehrer Toni Kroos agieren. Die Abwehr setzt sich zusammen wie folgt: Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Maximilian Mittelstädt. Mittelfeld und Angriff übernehmen: Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Robert Andrich, Pascal Groß, Florian Wirtz, Jamala Musiala, Leroy Sane, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und natürlich auch Thomas Müller. Im Tor steht als die Nummer eins Manuel Neuer, vertreten durch ter Stegen, Bernd Leno und Oliver Baumann.

Auf alle Fälle wird die vier Wochen dauernde EM ein Sportereignis, auf das sich alle Fußballfans in Deutschland und der übrigen Welt mit Sicherheit freuen und stets ihre Teams anfeuern werden. Der Fußball rollt und die Vorfreude ist groß, zumindest bei vielen, vielen Freunden dieser Sportart.

Für Marcali wäre es natürlich ein Highlight, wenn es vor Ort am schönen Stadtplatz eine Video-Übertragung geben würde. Lassen wir uns überraschen und hoffen wir auf eine große Fanmeile.

Bis bald

Ihre Eva