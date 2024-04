Szijjártó: Ungarn ist eine konservative Insel

Ungarn sei eine „konservative und patriotische Insel in einem extrem liberalen Ozean“, sagte der Außenminister bei der jüngsten Ausgabe der CPAC Hungary-Konferenz in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung werde weiterhin die Souveränität des Landes schützen, auch wenn sie „ständig belagert“ werde und ständigen Angriffen ausgesetzt sei, sagte Péter Szijjártó und fügte hinzu, der liberale Mainstream könne es nicht verkraften, dass jede Parlamentswahl in Ungarn seit 2010 zu einer konservativen Mehrheit im Parlament geführt habe. Er sagte, Ungarns Wirtschaft breche ständig Rekorde, obwohl es keinen Zugang zu den Milliarden Euro habe, die ihm zustünden. „Und … trotz der ständigen Angriffe haben wir nie aufgegeben, unsere nationalen Interessen oder unsere Souveränität zu vertreten“, sagte er. Die Ungarn seien die einzigen, die das Recht hätten zu entscheiden, wer in ihr Land einreisen dürfe und wer nicht, daher werde Ungarn an seinem starken Schutz der Grenzen festhalten, so Szijjártó. Mit Blick auf die tausendjährige christliche Tradition Ungarns sagte er, dass das Christentum dem Land geholfen habe, jede Besetzung, Unterdrückung und Diktatur zu überleben. Ungarn besteht auch darauf, dass die Ehe eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist und dass der Vater ein Mann und die Mutter eine Frau ist, fügte er hinzu.