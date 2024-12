Fitch bestätigt Ungarns Investment-Grade-Rating, ändert Ausblick auf stabil

Fitch Ratings bestätigte am Freitag das ungarische Investment-Grade-Rating und änderte den Ausblick von negativ auf stabil, so das Wirtschaftsministerium in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Maßnahme von Fitch zeige, dass die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der ungarischen Wirtschaft stabil seien, so das Ministerium. Alle drei großen Rating-Agenturen haben kürzlich Ungarns Investment-Grade-Ratings bestätigt, fügte es hinzu. Die Bewertung Ungarns auf den internationalen Geldmärkten ist günstig und die Beliebtheit ungarischer Staatsanleihen hält an, so das Ministerium. Das starke Vertrauen der Investoren und des Marktes spiegelt sich in erfolgreichen Anleiheauktionen und einem kontinuierlichen Zufluss ausländischer Direktinvestitionen wider, darunter große Investitionen, die das Wirtschaftswachstum von Unternehmen wie CATL, BYD, BMW, SEMCORP und EcoPro ankurbeln werden, so das Ministerium weiter.

Die ungarische Regierung habe einen ausgeglichenen Haushalt und ein ausgewogenes Wachstum geschaffen, so das Ministerium. Ungarns Finanzlage ist stabil, während sich die Regierung zu einer strikten Haushaltsführung und zum Abbau des Defizits und der Staatsverschuldung verpflichtet hat. Durch die Schaffung der Grundlagen für einen dauerhaften Aufschwung wird der Friedenshaushalt 2025 dazu beitragen, die ungarische Wirtschaft wieder auf den Weg eines nachhaltigen Wachstums auf hohem Niveau zu bringen, ein Kurs, der durch die positive Bewertung von Fitch bestätigt wird.

Ungarns Wirtschaft ist stabil und widerstandsfähig, und die wirtschaftlichen Fundamentaldaten des Landes entwickeln sich gut, so das Ministerium, das auf ein hohes Beschäftigungsniveau, einen steigenden Konsum, eine niedrige Inflation und steigende Reallöhne hinweist. Die Regierung will das ungarische BIP-Wachstum im Jahr 2025 auf über 3 Prozent steigern, indem sie eine Politik der wirtschaftlichen Neutralität verfolgt und einen Aktionsplan für eine neue Wirtschaftspolitik auf den Weg bringt, der die Kaufkraft stärkt, erschwinglichen Wohnraum sicherstellt und mit dem Demján-Sándor-Programm die KMU fördert, so das Ministerium. Der Aktionsplan wird 4.000 Milliarden HUF an Ressourcen mobilisieren, fügte es hinzu.