Europa wird durch die Ungarn stärker

Die Menschen in Ungarn haben Europa stärker gemacht; ihre lebendige Kultur und ihre wirtschaftliche Dynamik strahlen auf die gesamte EU aus, erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission anlässlich des 20. Jahrestages des EU-Beitritts Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Heute vor zwanzig Jahren war unsere Familie endlich in einem gemeinsamen Haus vereint. Ungarn war immer im Herzen Europas“, sagte Ursula von der Leyen in einer Videoansprache in den sozialen Medien. Doch hinter dem Eisernen Vorhang hätten Generationen von Ungarn tapfer gekämpft, um ihre Freiheit zurückzuerobern, sagte sie. „Vor zwanzig Jahren haben Sie sich entschieden, Ihren rechtmäßigen Platz in der Mitte unseres Kontinents zurückzuerobern. Sie haben sich für Europa entschieden“, sagte die Kommissionspräsidentin. Seitdem ist Europa stärker geworden“, sagte sie und fügte hinzu, dass Ungarn auch in vielerlei Hinsicht gediehen sei: neue Schulen, Krankenhäuser und Autobahnen wurden gebaut und die heimischen erneuerbaren Energien wurden hauptsächlich mit Hilfe von EU-Mitteln entwickelt.

Sie verwies auf die beiden Nobelpreise, die ungarische Wissenschaftler im vergangenen Jahr erhalten haben. „Katalin Karikós Entdeckungen trugen zur Entwicklung der mRNA-Impfstoffe bei, mit denen Covid besiegt und unzählige Leben gerettet werden konnten. Und Ferenc Krausz brachte uns dem Verständnis näher, wie die Materie um uns herum aufgebaut ist“, sagte sie und fügte hinzu, dass ‚beide Preise das Ergebnis ungarischen Einfallsreichtums‘ seien. „Gemeinsam sind wir stärker. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und lang lebe Europa“, sagte von der Leyen.