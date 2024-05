Marsch der Lebenden findet am Sonntag in Budapest statt

Der Marsch der Lebenden zum Gedenken an die Opfer des Holocaust wird am Sonntag in Budapest stattfinden, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Marsch der Lebenden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie Gábor Gordon auf einer Pressekonferenz mitteilte, wird das Programm mit der Einweihung einer Gedenktafel zum 80. Jahrestag des Holocaust in der Synagoge in der Dohány-Straße beginnen, und der Marsch wird sich um 15 Uhr in Bewegung setzen. Fast 100 Holocaust-Überlebende sollen mit Elektroautos zum Keleti-Bahnhof gebracht werden. Der 20. Marsch der Lebenden wird auch der Opfer des Terroranschlags vom 7. Oktober letzten Jahres in Israel gedenken, sagte er. Vince Szalay-Bobrovniczky, der stellvertretende Staatssekretär für zivile und soziale Beziehungen, sagte, die Regierung sei sich der Sünden der damaligen Regierung und ihrer heutigen Verantwortung bewusst. Dies zeige sich auch an der besonderen staatlichen Unterstützung für das 80. Holocaust-Gedenkjahr, fügte er hinzu.