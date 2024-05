Dritte ungarische UNESCO-Abteilung gegründet

In Ungarn wurde an der Nationalen Universität für den öffentlichen Dienst (NKE) eine UNESCO-Abteilung eingerichtet, die sich mit der Bewältigung von Wasserkonflikten befasst. Es ist die dritte UNESCO-Abteilung, die in Ungarn eingerichtet wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie der Leiter des ungarischen UNESCO-Nationalkomitees, Miklós Réthelyi, bei der Einweihung am Donnerstag mitteilte, wird die neue Abteilung an der NKE von András Szölőssi-Nagy geleitet, der sich auf Wasserkonflikte und deren Lösung spezialisiert hat. Der Professor war 25 Jahre lang ein leitender Angestellter der UNESCO, „er kennt die Organisation also von innen“, sagte er.