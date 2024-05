NIO aus China unterzeichnet Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der Széchenyi István Universität

Die europäische Tochtergesellschaft des chinesischen Premium-Elektrofahrzeugherstellers NIO und die Ungarische Mobilitätsentwicklungsagentur HUMDA der Széchenyi István Universität haben sich bei einem Treffen im Wirtschaftsministerium darauf geeinigt, eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit zu unterzeichnen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wirtschaftsminister Márton Nagy sagte bei dem Treffen, dass grüne Energie die Zukunft der ungarischen Wirtschaft in den Bereichen Haushalt, Verkehr und Industrie sei. Die im April 2024 veröffentlichte ungarische Wettbewerbsstrategie hebt innovative Lösungen in der Fahrzeugindustrie und das damit verbundene Wachstumspotenzial hervor, und die strategischen Konsultationen mit NIO sind ein weiterer Schritt in diesem Aufbauprozess, fügte er hinzu.

NIO lege großen Wert auf zukunftsweisende Forschung und Entwicklung, darunter auch auf Basistechnologien wie ein einzigartiges Projekt zum Batteriewechsel, sagte er. Ziel der strategischen Zusammenarbeit sei es, eine stabile und langfristige strategische Partnerschaft zu entwickeln, die dazu beitragen könne, den grünen Wandel in der ungarischen Fahrzeug- und Energiebranche durch Kooperationen in den Bereichen Innovation und Bildung zu beschleunigen. László Palkovics, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung der Széchenyi István Universität, sagte, dass die Universität, HUMDA und NIO jeweils ihre Stärken einbringen würden, um eine strategische Partnerschaft im Bereich Innovation zu bilden.