Lavendelfest in Simontornya

Das Lavendelanbauzentrum „Levendulászat” in Simontornya lädt am 15. Juni 2024 zum diesjährigen Lavendelfest ein. Der Familienbetrieb baut neben Lavendel auch Wein, Safran und Ackerkulturen an. Das Zentrum von „Levendulászat” befindet sich auf einem 1,5 Hektar großen Anwesen an einem der höchsten Punkte von Simontornya. Von hier eröffnet sich ein atemberaubendes Panorama über das Landgut und die malerische Umgebung. Mit ihren Gästezimmern bietet „Levendulászat” einen perfekten Ort zur Entspannung und Erholung.

Der Betrieb wird biologisch zertifiziert betrieben und ist völlig chemiefrei. Die hier erzeugten Produkte wie Lavendelsirup, Lavendelkonfitüre, Lavendelöl, Lavendelwasser, Lavendelchips, getrocknete Blüten und Lavendelbriketts können vor Ort sowie über den Webshop erworben werden. „Levendulászat” öffnet nur dreimal im Jahr seine Tore für die breite Öffentlichkeit: zweimal während der Lavendelblüte und einmal, wenn der Safran blüht.

Programm des Lavendelfestes am 15. Juni unter dem Motto „Eine Prise Dolce Vita”:

13.00 Uhr: Tore werden geöffnet

13.30 Uhr: Grußwort des Pfarrers der Gemeinde

14.00 Uhr: Offizielle Eröffnung

14.30 Uhr: Vortrag „Zero waste“

15.00 Uhr: Vortrag „Magische Heilpflanzen”

16.30 Uhr: Italienischer DJ-Mix

18.30 Uhr: Tombola zugunsten des Tierheimes in Siófok

19.30 Uhr: Vitaler DJ-Mix

20.00 Uhr: Musik mit Lotfi Begi

21.00 Uhr: Vitaler DJ-Mix

Eintritt: 2.500 Ft

Levendulászat

7081 Simontornya

Mózsé hegy 3393 hrsz

GPS Koordináták: 46.7446255 / 18.5333262

Telefon: 0036 (70) 427 9514

E-Mail: levendulaszat@gmail.com

Web: https://www.levendulaszat.hu