„Das Netzwerk, das sich vom Ausland aus in die ungarischen Parlamentswahlen 2022 einmischte, ist immer noch aktiv und arbeitet auf eine Eskalation des Krieges in der Ukraine hin“, so das Amt für Souveränitätsschutz in einem am Mittwochabend veröffentlichten Bericht – informiert die Nachrichtenagentur MTI.

In ihrem Bericht, der sich auf eine Untersuchung von auf der Social-Media-Plattform X gepostetem Filmmaterial bezieht, erklärte die Behörde, dass „im untersuchten Zeitraum 5,5 Millionen US-Dollar über die in den USA registrierte Action for Democracy (A4D) nach Ungarn geschickt wurden … ein Teil davon ging an die DatAdat-Gruppe, die mit dem ehemaligen Premierminister Gordon Bajnai verbunden ist“. Dem Bericht zufolge war die „illegale Wahlkampffinanzierung“ mit einer „netzwerkartigen Struktur mit eigenen politischen und geschäftlichen Interessen verbunden, die in ganz Mitteleuropa miteinander verflochten ist“. „Länder, in denen sie diese Interessen effektiv fördern können, werden als gute Verbündete angesehen, aber dort, wo die Führung mit diesen Interessen in Konflikt steht, versuchen sie, einen politischen Wandel zu erreichen“, so die Behörde in ihrem Bericht. Mitglieder dieses Netzwerks „haben eine ähnliche Einmischung in die jüngsten Wahlen in Polen und der Slowakei angedeutet“, so der Bericht. In dem Bericht heißt es weiter, dass „nicht die Parteien, die illegale ausländische Finanzmittel erhalten, nach Unterstützern suchen, sondern die mächtigen Geldgeber nach Agenten suchen, um ihre Ziele umzusetzen“. „Diejenigen, die in den Aufnahmen sprachen, identifizierten George Soros als einen ihrer großen Spender“, so der Bericht. „Das Netzwerk betreibt in den Vereinigten Staaten Lobbyarbeit für die Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Ukraine“, heißt es in dem Bericht.