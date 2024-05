Außenminister Péter Szijjártó hat am Dienstag dazu aufgerufen, „die Idee einer europäischen Wehrpflicht“ abzulehnen. Es müsse deutlich gemacht werden, dass „niemand junge Ungarn an die ukrainische Front schicken wird“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Nagykőrös in Zentralungarn sagte Szijjártó, dass die „Kriegspsychose in Brüssel ihren Höhepunkt erreicht hat“, während sich der Wahlkampf für das Europäische Parlament auf der Zielgeraden befindet. Dies zeige sich daran, dass mehrere seiner Amtskollegen die Äußerungen des französischen Präsidenten über die mögliche Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine auf der Tagung des EU-Rates für Auswärtige Angelegenheiten am Montag als „ausgezeichnete Idee“ bezeichnet hätten. Er sagte: „Bei der Idee der europäischen Einberufung geht es offensichtlich darum, junge Europäer zum Kämpfen an die ukrainisch-russische Front zu bringen. „Und wir wissen ganz genau, wie das normalerweise funktioniert: Nun, Jungs, die, die am nächsten dran sind, werden die ersten sein, die gehen. Und dann werden sie junge Mitteleuropäer und Ungarn an die ukrainisch-russische Front bringen wollen. Oh nein, das werden sie nicht!“ „Die Idee einer europäischen Wehrpflicht muss abgelehnt werden“, sagte Szijjártó. „Es muss klargestellt werden, dass niemand junge Ungarn mit irgendeiner Art von Gewalt oder auf der Grundlage irgendeiner Entscheidung an die ukrainische Front bringen wird.“ Szijjártó sagte, die einzige Lösung des Konflikts sei eine diplomatische Einigung.