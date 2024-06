Militär erhält weitere 13 gepanzerte Gidran-Fahrzeuge

Die ungarischen Streitkräfte erhalten 13 weitere gepanzerte Fahrzeuge des Typs Gidran auf ihrem Stützpunkt in Tata (Westungarn), wie der Verteidigungsminister in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky sagte, dass die neuen, in der Türkei hergestellten Fahrzeuge von Rekruten genutzt werden, die im Zuge einer Regierungskampagne im Februar zu den Streitkräften gestoßen sind. Der Minister sagte, die Gidrans seien zunächst in einem anderen Stützpunkt in Kaposvár in Südungarn eingetroffen, wo sie in Vorbereitung auf ihren Einsatz mit Funkgeräten und anderen Systemen ausgestattet worden seien. In Tata befinden sich bereits 10 Gidrans, die einer Schützenkompanie im Rahmen der NATO-Kampftruppe „Forward Land Forces Battle Group“ dienen, sagte der Minister.