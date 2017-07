Craft Beer aus Balatonvilágos

Die Brauerei Hedon hat sich in wenigen Jahren einen hervorragenden Platz auf dem ungarischen Biermarkt erobert. Von einer kleinen Privatbrauerei ging es mit einem guten Braumeister und ambitionierten jungen Mitarbeitern steil nach oben. Sie hatten den Trend der Zeit erkannt: immer mehr Biertrinker wollen gut trinkbare Biere von hoher Qualität, um das Biertrinken zum Genuss zu erheben.





Schon nach zwei Jahren intensiver Arbeit zählen die mit viel Liebe und Sachverstand gebrauten Hedon-Biere zu den beliebtesten Sorten im Lande. Und sie haben Namen, die man sich merken sollte. Das Bier Charlie Firpo ist ein frisches, echtes American Pale Ale auf der Basis von Roggenmalz und mittlerweile so gefragt, dass man in der kleinen, aber feinen Brauerei kaum nachkommt, es zu brauen. Helmut ist ein typisch bayrisches Weizenbier, das auf traditionelle Weise gebraut wird. Die Etikette zeigt einen deutschen Touristen in Badelatschen am Balaton. Das Balatonvilágosi ist ein gutes Pils und ebenfalls sehr gefragt.

Weitere Sorten sind unter www.hedon.hu zu finden, wo die Biere auch bestellt werden können. Die Braumanufaktur auf dem Hochufer von Balatonvilágos könnte sich durchaus auch um den Titel „Brauerei mit dem schönsten Panorama“ bewerben.