Nézöpont: Orbán erhält zweitstärkstes Mandat in der EU

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wird das zweitstärkste nationale Mandat unter den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben, die am Montag an einem informellen Gipfel in Brüssel teilnehmen, so das Nézőpont-Institut in einer Analyse – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarns Regierungsbündnis aus Fidesz und der Christlich-Demokratischen Volkspartei (KDNP) wurde bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni von 44,82 % der Wähler unterstützt, was Orbáns „Europapolitik“ die zweitstärkste demokratische Legitimation hinter der maltesischen Arbeitspartei verleiht, die 45,26 % erhielt, so der Think-Tank in einer Erklärung. Nézőpont wies darauf hin, dass die Spitzenkandidaten mit der größten Stimmkraft, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron, im Gegensatz dazu nur 13,9 % bzw. 14,6 % der Stimmen erhielten. Die Erklärung wies auch darauf hin, dass unter den mächtigeren Mitgliedstaaten auch der spanische Premierminister Pedro Sanchez die EP-Wahl nicht gewinnen konnte, während Italiens Giorgia Meloni, die sich der Mitte ihrer Amtszeit nähert, siegreich war.