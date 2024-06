Pride March fand in Budapest statt

Am Samstag fand in der Hauptstadt der Budapester Pride March statt. Die LGBTQ-Gemeinschaft und ihre Anhänger zogen mit Regenbogenfahnen den Andrássy-Boulevard entlang, vorbei am Heldenplatz zu einer im Stadtpark errichteten Bühne, wo sie Musikdarbietungen und Reden von Aktivisten hörten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Dichterin und Übersetzerin Orsolya Karafiáth sagte der Menge, es sei „ermüdend“, immer wieder über Kampf, Schmerz und Ausgrenzung sprechen zu müssen. Sie kritisierte die Regierung, die alles daran setze, homophoben Stimmen Gehör zu verschaffen. Unter dem Motto „Nimm dir deine Zukunft zurück“ tanzten die Teilnehmer zur Musik von Paradefahrzeugen. Die Ungarische Zweischwänzige Hundepartei war mit einem eigenen Wagen vertreten. Auch ein regenbogenfarbenes Transparent der Demokratischen Koalition war in der Menge zu sehen. Die Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen in Ungarn marschierten hinter einem Banner mit der Aufschrift „Diplomats for pride“. David Pressman, der Botschafter der Vereinigten Staaten in Ungarn, und der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony waren unter den Demonstranten. Die Route der Parade war nicht abgesperrt.

Einige wenige Gegendemonstranten erschienen in der Nähe des Heldenplatzes und trugen Schilder mit der Aufschrift „Sünde kann keine Sache des Stolzes sein“, „Stoppt LGBTQ-Pädophilie“ und „In Ungarn ist die Ehe eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, gewöhnt euch daran“. CitizenGo, eine konservative internationale Lobbygruppe mit Sitz in Madrid, veranstaltete ebenfalls eine Gegendemonstration in der Nähe der Paraderoute und hielt Schilder und Transparente hoch mit der Aufschrift „Die schweigende Mehrheit ist stolz auf ihr Land“ und „Schützt unsere Kinder vor LGBTQ-Sensibilisierung und Gehirnwäsche“. Béla Teleki, der die Gegendemonstration von CitizenGo leitete, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die schweigende Mehrheit in Ungarn stolz auf ihr Land und ihre Familien sei. CitizenGo möchte verhindern, dass die LGBTQ-Ideologie die Familien infiltriert und die Gesellschaft korrumpiert, fügte er hinzu.