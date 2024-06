Aserbaidschan ist ein geschätzter Partner

Aserbaidschan sei ein „geschätzter Partner im militärischen und verteidigungspolitischen Bereich sowie in der Verteidigungsindustrie“, sagte der Verteidigungsminister in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Aserbaidschan sei „äußerst vielfältig“ und umfasse Bereiche wie Pharmazie, Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft, sagte Kristóf Szalay-Bobrovinczky nach einem Gespräch mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Zakir Hasanov. Szalay-Bobrovinczky verwies auf die im vergangenen Jahr begründete strategische Partnerschaft der beiden Länder und nannte Aserbaidschan „einen der wichtigsten Partner Europas zur Gewährleistung seiner Energiesicherheit“. Szalay-Bobrovinczky erklärte, dass die bevorstehende ungarische EU-Ratspräsidentschaft der Zusammenarbeit zwischen der EU und ihren östlichen Partnern, insbesondere mit Aserbaidschan, mehr Aufmerksamkeit widmen werde. Die beiden Minister erörterten den Krieg in der Ukraine, sagte Szalay-Bobrovniczky und fügte hinzu, dass sich beide Länder „für einen sofortigen Frieden und eine Deeskalation des Krieges einsetzen“ würden. In Bezug auf den Südkaukasus sagte Szalay-Bobrovniczky, dass der Frieden in der Region von den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien abhänge, und fügte hinzu, dass „Ungarn ein konstruktives Gleichgewicht anstrebt“.