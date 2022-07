Orbán: Mitteleuropa steht für „traditionelle westliche Werte“

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag vor Wissenschaftlern, Schriftstellern, Forschern und Pädagogen, die das Büro des Ministerpräsidenten besuchten, dass das heutige Europa durch kulturelle Spaltungen zerrissen sei und dass Mitteleuropa nun die traditionellen westlichen Werte wie nationale Souveränität, christliche Kultur, Unterstützung für Familien und Respekt für Arbeit vertrete – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, es sei wichtig, dass sich die Länder der Region „in den kommenden, entscheidenden Jahren vereinigen und zusammenarbeiten“. Der Ministerpräsident empfing ausländische Gastredner des MCC-Festivals in Esztergom, das vom Mathias-Corvinus-Kollegium organisiert wird, so der Pressechef des Ministerpräsidenten in einer Erklärung. Bei dem Treffen wurden auch die politischen und wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine erörtert, so die Erklärung weiter.