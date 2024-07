Szijjártó: Dialog bietet größere Chance auf Frieden

Die Chance, Frieden zu erreichen, sei mit Verhandlungen, der Wiedereröffnung der diplomatischen Kanäle und dem Dialog „weitaus größer“ als mit Waffenlieferungen, Sanktionen und einer Strategie der diplomatischen Verweigerung, sagte Außenminister Péter Szijjártó in einem Telefoninterview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte, es sei nun „für jeden offensichtlich“, dass die Strategie Europas und der Vereinigten Staaten in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht funktioniert habe, auch wenn westliche Politiker dies nicht öffentlich sagen würden, da dies ein Eingeständnis des Scheiterns wäre. Die Sanktionen seien ein „Schuss in den Fuß, dann in das Knie, dann in die Brust“ für die europäische Wirtschaft gewesen, während die europäischen und amerikanischen Waffenlieferungen die Situation auf dem Schlachtfeld nicht verändert und den Krieg nicht näher an ein Ende gebracht hätten, fügte er hinzu.

Szijjártó sagte, dass es keine Lösung auf dem Schlachtfeld gebe und dass eine Lösung am Verhandlungstisch und durch die Öffnung diplomatischer Kanäle gesucht werden müsse. Er fügte hinzu, dass die Wiederherstellung der Legitimität des Dialogs für den Frieden „außerordentlich wichtig“ sei. Mit Blick auf die Gespräche von Ministerpräsident Viktor Orbán in der vergangenen Woche sagte Szijjártó, kein Politiker, insbesondere kein europäischer, hätte das tun können, was der Ministerpräsident getan habe. Neben dem ungarischen Ministerpräsidenten gebe es keine europäischen Politiker mehr, die mit jedem reden könnten, überall willkommen seien und als Verhandlungspartner akzeptiert würden, fügte er hinzu.