Historische Konditorei in Balatonlelle eröffnet

Kuchenspezialitäten, die nach Originalrezepten aus dem Jahre 1890 in Balatonlelle hergestellt werden, können in der Konditorei Szalay seit der feierlichen Eröffnung in der letzten Woche probiert werden.





Die Konditorei wurde nach der Familie Szalay benannt, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Stadt spielte. Der Besitzer Csaba Nagy möchte somit an die Zeit der Jahrhundertwende mit seinem süßen Angebot erinnern um das Erbe der Familie Szalay in Form der Gastronomie weiter zu pflegen und insbesondere die Rezepte zu bewahren, die vor einiger Zeit im Keller des Szalay Herrenhauses gefunden wurden. Und somit wird der Kult um die Adelsfamilie in Balatonlelle immer stärker und in einer traditionsbewussten, historischen Konditorei noch mehr an das Milieu des frühen vorigen Jahrhunderts erinnern.

Aber nicht nur durch die leckeren Kuchen bleibt die Familie in Erinnerung, auch das Gebäude und seine Inneneinrichtung versetzen die Gäste und Besucher in die Zeit der Jahrhundertwende. Eine mit Rosen geschmückte Wand eignet sich hervorragend um Selfies zu machen, ebenso die großzügige Terrasse mit einem schmiedeeisernen Pavillon. Durch die riesigen Fenster hat man einen herrlichen Blick auf den Balaton und den Hafen von Balatonlelle. Die Konditorei Szalay ist nicht nur eine Hommage zur Erinnerung an die Familie Szalay, sie bietet den Liebhabern von Süßigkeiten hochwertigen Service, Qualität und Tradition.

Szalay Cukrászda

8638 Balatonlelle, Móló sétány (am Hafen)

Telefon: 0036 (20) 852-5300

Öffnungszeiten: Mo. – So. von 8.30 – 22.00 Uhr

Text und Fotos: Peter Wolf