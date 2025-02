„Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die für den Krieg und gegen Donald Trump sind, werden sich am Montag in Paris treffen, um einen Frieden in der Ukraine zu verhindern“, sagte Außenminister Péter Szijjártó in Astana – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz, die er gemeinsam mit seinem kasachischen Amtskollegen Murat Nurtleu abhielt, dass mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump eine völlig neue Realität in der Weltpolitik entstanden sei, von der sowohl Ungarn als auch Kasachstan profitieren würden. „Wir sprechen über zwei Länder, die immer eine friedensfreundliche Position vertreten und eine patriotische, souveräne politische Strategie verfolgt haben“, sagte er. „Sie haben immer auf dem Boden der Normalität gestanden und das nationale Interesse als oberste Priorität betrachtet.“ Für diese Position seien beide Länder zur Zielscheibe der Angriffe des internationalen liberalen Mainstreams geworden, aber von nun an werde gegenseitiger Respekt als Grundlage der internationalen Beziehungen dienen, denn der neue US-Präsident habe „die finanziellen Mittel für eine auf Intervention basierende politische Richtung abgeschaltet“, sagte er.

Szijjártó bezeichnete eine baldige Beendigung des Krieges in der Ukraine als gemeinsames Interesse, da Ungarn und Kasachstan durch den Konflikt ernsthaft geschädigt worden seien, und fügte hinzu, dass Donald Trump und seine friedensfreundliche Politik die besten Chancen für eine solche Beendigung bieten könnten. „Deshalb begrüßen wir, dass der russisch-amerikanische Dialog auf höchster Ebene wieder aufgenommen wurde“, sagte Szijjártó. „Wir haben mit Freude und Erleichterung erfahren, dass Donald Trump und Wladimir Putin ein langes Gespräch geführt haben. Mit Freude und Erleichterung haben wir auch erfahren, dass die beiden Außenminister Marco Rubio und Sergej Lawrow im Anschluss an diese Gespräche auch über die russisch-amerikanischen Beziehungen und die künftigen Möglichkeiten einer Einigung in der Ukraine gesprochen haben.“ Ungarn habe in den vergangenen Jahren ähnliche Anstrengungen unternommen, um die Kommunikationskanäle offen zu halten, und sei dafür ständig Angriffen aus dem Westen ausgesetzt gewesen. „Wir wurden als russische Propagandisten und Spione abgestempelt, nur weil wir für eine diplomatische Lösung eintraten … und klar erklärten, dass dieser Konflikt nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden kann“, sagte er. Inzwischen habe Ungarn Recht behalten, sagte er und äußerte die Hoffnung, dass die russisch-amerikanischen Gespräche fruchtbar seien und bald Frieden in der Ukraine einkehren könne.