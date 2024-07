Nagy: Europa braucht eine bäuerlich orientierte Agrarpolitik

Europa braucht eine bäuerliche Agrarpolitik, und die Landwirte sollten sich nicht vorschreiben lassen oder „unter den Druck grüner Ideologien gesetzt werden“, sagte István Nagy, Ungarns Landwirtschaftsminister, am Donnerstag auf der Bálványos-Sommeruniversität in Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) in Zentralrumänien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema sagte Nagy, wenn die Landwirte nicht in den Mittelpunkt der Agrarpolitik gestellt würden, laufe Europa Gefahr, seine Wettbewerbsfähigkeit, seine „Zukunftsvision“ und seine Ernährungssicherheit zu verlieren. Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft biete eine hervorragende Gelegenheit, „unsere Stimme zu erheben“, da zu den Prioritäten der Präsidentschaft der Aufbau einer krisensicheren, wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, wissensbasierten und bäuerlichen europäischen Landwirtschaft gehöre, sagte er.

Die jüngsten Proteste der Landwirte hätten den europäischen Bürgern gezeigt, dass die EU-Agrarpolitik durch eine Vielzahl von Vorschriften, die den EU-Erzeugern auferlegt wurden, „ruiniert“ wurde, obwohl ukrainische Produkte ungehindert in die EU eingeführt werden durften, sagte er. Der Minister sagte, dass Maßnahmen zur Vereinfachung der Politik begonnen hätten, „ein Schritt zurück von den völlig unrealistischen Zielen, die die europäische Landwirtschaft behindern“. Da die neue EU-Verwaltung noch nicht eingerichtet ist, haben die Landwirtschaftsminister nun die Möglichkeit, der neuen Europäischen Kommission Vorschläge zu unterbreiten, sagte er.