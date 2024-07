Orbán: Europa muss kriegsbefürwortende Haltung aufgeben

Europa werde mit dem Krieg in der Ukraine allein gelassen, wenn es seine Pro-Kriegs-Haltung nicht aufgebe, sagte Viktor Orbán in seiner Rede an der Bálványos-Sommeruniversität in Băile Tuşnad, Rumänien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Ministerpräsident sagte, die „Pro-Friedens-Position“ sei „gärend“. In Brüssel hatten jedoch viele die ungarische Friedensmission verurteilt, obwohl im Gründungsvertrag der EU festgelegt ist, dass „das Ziel der Union die Förderung des Friedens ist“. Orbán sagte: „Die Zeit ist auf der Seite der Friedenspolitik.“ Mit Blick auf die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen erklärte er: „Trump ante portas.“ Wenn Europa bis zu den Wahlen im November nicht auf eine „Friedenspolitik“ umstelle, müsse es dies nach Trumps Sieg tun, „die Niederlage eingestehen“ und die politischen Konsequenzen allein tragen. Brüssel „mag es nicht, wenn wir das, was sie tun, als Pro-Kriegspolitik bezeichnen, weil sie denken, dass sie den Krieg im Interesse des Friedens unterstützen.“ Seit dem Beginn der ungarischen „Friedensmission“ hatte der US-Außenminister jedoch mit dem russischen Außenminister gesprochen, und auch der Schweizer Außenminister hatte Gespräche mit ihm geführt. Volodymyr Zelensky habe mit Donald Trump telefoniert und der ukrainische Außenminister habe Peking besucht, sagte er. „Wir bewegen uns weg von einer europäischen Pro-Kriegs-Politik hin zu einer Pro-Friedenspolitik.“