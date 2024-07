Ungarn wird bei der Produktion von 30-mm-Granaten autark sein

Ungarn wird von nun an bei der Produktion von 30-mm-Mittelkaliber-Granaten autark sein, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky am Montag bei der offiziellen Einweihung des Rheinmetall-Munitionswerkes in Várpalota, im Westen Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szalay-Bobrovniczky sagte, dass es in Europa nur wenige Munitionsfabriken gebe, die qualitativ mit der Fabrik in Várpalota mithalten könnten, und fügte hinzu, dass die Fabrik auch Munition für die in Zalaegerszeg hergestellten Schützenpanzer herstellen werde. Das Werk in Várpalota werde die Qualität der ungarischen Verteidigungsindustrie und die Sicherheit der Bewohner der Region gewährleisten und gleichzeitig viele neue Arbeitsplätze schaffen, so der Minister. In der Fabrik werden etwa 50 Menschen arbeiten, aber die Zahl der Beschäftigten wird mit dem Hochfahren der Produktion auf mehrere hundert steigen, fügte er hinzu. Das Werk wird in den kommenden Monaten und Jahren um weitere Komponenten erweitert und soll neben 120-mm-Panzermunition auch Artilleriegranaten des Kalibers 155 mm herstellen, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szalay-Bobrovniczky sagte, der russisch-ukrainische Krieg habe gezeigt, dass „nichts so wichtig ist, wie alles, was wir für den Kampf brauchen, zur Verfügung zu haben“. „Spitzentechnologie ist unverzichtbar, aber nicht genug, um erfolgreich zu kämpfen, aber wenn es Munition gibt, gibt es auch Erfolg“, sagte der Minister. Europa habe erkannt, dass es nicht untätig bleiben könne, sondern seine Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie und insbesondere in der Munitionsproduktion vollständig neu aufbauen müsse. Die Munitionslieferungen der europäischen Länder an die Ukraine hätten ihre strategischen Munitionsreserven erheblich reduziert, und die europäische Verteidigungsindustrie könne mit der gestiegenen Nachfrage kaum Schritt halten. Szalay-Bobrovniczky erklärte, Ungarn sei auch seinen Freunden und Verbündeten in der Europäischen Union voraus. Die Pläne für das Werk in Várpalota seien lange vor Kriegsbeginn fertiggestellt worden, und der Bau sei schnell in Gang gekommen. Dies habe dazu geführt, dass in Ungarn eine Rüstungsindustrie in Form von Fabriken entstanden sei, die „ungarische Arbeitskräfte mit High-Tech-Wissen“ beschäftigten, was die Abhängigkeit des Landes vom Militär stark verringert habe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, sagte, dass das Unternehmen plane, nicht nur Munition mittleren Kalibers, sondern auch Kaliber bis 155 mm weltweit zu exportieren. Das Werk in Várpalota sei in der Lage, mehr als 240.000 Schuss Panzermunition pro Jahr zu produzieren. Das Werk für Munition des Kalibers 30 mm sei eine 300-Millionen-Euro-Investition, aber Rheinmetall investiere über ein deutsch-ungarisches Joint Venture insgesamt eine halbe Milliarde Euro in Várpalota, da es einen Auftragsbestand von 54 Milliarden Euro zu erfüllen habe.