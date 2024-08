Außenminister Péter Szijjártó hat erklärt, dass die „Brüsseler Lügenfabrik“ trotz ihrer „ständigen Misserfolge“ unaufhörlich arbeitet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó erklärte am Mittwoch auf Facebook, dass die „Angriffe“ auf die Friedensmission von Ministerpräsident Viktor Orbán in Kiew, Moskau, Peking und Florida „gescheitert“ seien. Auf Orbáns Besuche folgten Gespräche zwischen den Verteidigungsministern der USA und Russlands, den Außenministern der Schweiz und Russlands, den Außenministern der USA und Chinas, während die Ministerpräsidenten Italiens und der Ukraine nach Peking reisten und der ukrainische Präsident mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump telefonierte, fügte er hinzu. Szijjártó betonte auch, dass Brüssel „die Maske verrutscht“ sei, da es seine Begeisterung für die ukrainischen Maßnahmen nicht habe verbergen können, die dazu geführt hätten, dass zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter Ungarn, aufgrund des Abstellens der Ölhähne ernsthaften Risiken für die Energieversorgung ausgesetzt seien. Der Minister sagte, dass nach diesen „zwei Fehlschlägen“ Brüsseler Bürokraten „mit einer weiteren Lüge“ aufgetaucht seien, die besagt, dass Ungarn Spione aus Russland und Weißrussland in die EU lasse.