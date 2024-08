Szijjártó: Afrikas sichere und vorhersehbare Entwicklung im Interesse Ungarns

Ungarn hat ein großes Interesse an einer sicheren und vorhersehbaren Entwicklung Afrikas, die ein Schlüsselfaktor für die europäische Sicherheit ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dies erklärte der Außenminister nach Gesprächen mit seiner liberianischen Amtskollegin Sara Beysolow Nyanti am Montag über Möglichkeiten, wie ungarische Unternehmen zur Entwicklung der Digitalisierung, der Wasserwirtschaft und der Infrastruktur in Liberia beitragen können. Péter Szijjártó sagte, Ungarn helfe mehreren afrikanischen Ländern, ihre wirtschaftliche und politische Stabilität zu erhalten. Szijjártó und Beysolow Nyanti sprachen über die Beschleunigung der Fortschritte auf dem Weg zu einem bilateralen Kooperationsabkommen. Ungarn wird die Zahl der Stipendien für liberianische Studenten auf 25 erhöhen und den Antrag Liberias auf Aufnahme in den UN-Sicherheitsrat als nicht-ständiges Mitglied unterstützen.