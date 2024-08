HungaroMet: 2024 war der wärmste Juli in Ungarn seit 1901

Dieser Juli war der wärmste und der siebttrockenste seit 1901, teilte der Wetterdienst HungaroMet am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die mittlere Temperatur lag im Juli bei 24,53 Grad Celsius, 3 Grad höher als der Durchschnitt zwischen 1991 und 2020, was ihn zum wärmsten seit 1901 macht, so HungaroMet. Der Juli 2024 war auch der siebttrockenste seit 1901, mit einer Niederschlagsmenge von 22,2 mm, weit unter dem Durchschnitt von 71,8 mm im Zeitraum 1991-2020. In einigen Regionen, vor allem im Westen des Landes, blieben die Niederschlagsmengen in diesem Monat unter 5 mm.