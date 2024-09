Sándor Czomba: weiterer Anstieg der Beschäftigung im August 2024

Die Daten der letzten Monate zeigen deutlich den Erfolg der Programme zur Steigerung der Arbeitsmarktaktivität. Immer mehr Menschen, die zuvor nicht erwerbstätig waren, treten in den Arbeitsmarkt ein, und dank gezielter Maßnahmen und Unterstützungsprogramme können diese Menschen schnell einen Arbeitsplatz finden, sagte Sándor Czomba, Staatsminister für Beschäftigungspolitik im Ministerium für nationale Wirtschaft, am Freitag, als er die neuesten Arbeitsmarktdaten kommentierte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach den neuesten Daten des Ungarischen Statistischen Zentralamtes (KSH) stieg die Zahl der Erwerbstätigen im August 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39.000 auf 4,748 Millionen. Die Arbeitslosenquote hat sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, so dass Ungarn das achte Land in der Europäischen Union mit der niedrigsten Arbeitslosenquote ist, hieß es.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Aktivität auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und das Lohnwachstum weiter anzukurbeln, insbesondere den Mindestlohn, mit besonderem Augenmerk auf die Bezieher niedriger Einkommen. Die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind noch nicht abgeschlossen, aber die Regierung befürwortet, dass der Mindestlohn bis 2027 50 Prozent des regulären durchschnittlichen Bruttolohns erreicht, bestätigte der Staatssekretär. Er erinnerte daran, dass die im Frühjahr 2024 gestarteten EU-finanzierten Programme zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Menschen unter 30 Jahren bereits mehr als 13.000 Arbeitssuchenden nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten geboten haben. Die Regierung strebt an, die derzeitige Beschäftigungsquote von 81 Prozent auf 85 Prozent der 20- bis 64-Jährigen zu erhöhen, was dazu beitragen wird, die Arbeitsmarktreserve von fast 300.000 Menschen zu mobilisieren, so das NGM in einer Erklärung.