UNICEF hilft Flüchtlingskindern bei der Rückkehr in die Schule

Ukrainische Kinder, die vor dem Krieg nach Ungarn geflohen sind, brauchen materielle Hilfe und soziale Unterstützung, um das kommende Schuljahr beginnen zu können. Dies erklärte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in einer Pressemitteilung anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung von Fotomontagen im Rathauspark in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Tausende von Kindern, die in ihrem Heimatland nicht zur Schule gehen können, werden demnächst in Ungarn eingeschult. Zwei Jahre nach Beginn des Krieges ist etwa die Hälfte der ukrainischen Kinder entweder aus dem Land geflohen oder sie sind Binnenvertriebene, so UNICEF. Ungarn beherbergt derzeit mehr als 60.000 ukrainische Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, so die Organisation.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hilfe der Ungarischen Reformierten Kirche, eine Wohltätigkeitsorganisation, arbeitet mit UNICEF zusammen, um ukrainischen Flüchtlingen den Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, Kinderschutz und psychologischer Heilung zu erleichtern, heißt es in der Erklärung. Die Ausstellung mit dem Titel Blumen und Panzer – Kunstwerke im Schatten des Krieges in der Ukraine, die Fotomontagen der vom Krieg zerrissenen Ukraine und Zeichnungen von Flüchtlingskindern zeigt, läuft noch bis zum 21. August. Spenden an UNICEF für die Arbeit mit ukrainischen Kindern können unter unicef.hu/ukrajnai-menekult-gyerekekert getätigt werden.